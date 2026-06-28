Ολυμπιακός και Ντόρσεϊ: Τι ισχύει με το συμβόλαιο του παίκτη και το μέλλον του στον Πειραιά

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά από μια χρονιά στην οποία διέλυσε τη στατιστική, παραμένει στον Ολυμπιακό, καθώς έχει συμβόλαιο και για τη σεζόν 2026 - 2027, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η παρουσία του στον Πειραιά θα τελειώσει απαραίτητα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σϋμφωνα με το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το καλοκαίρι του 2024, την σεζόν που ξεκινά τον Σεπτέμβριο θα λάβει 1.8 εκατομμύρια, νούμερο που όμως δεν αντικατοπτρίζει την προσφορά του παίκτη στην ομάδα την περασμένη σεζόν.

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