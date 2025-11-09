Επιστροφή στην αγωνιστική δράση και ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό, επιτέλους, για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος δηλώθηκε στη λίστα της GBL από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, πέρασε στο 2ο δεκάλεπτο στο παιχνίδι με την Καρδίτσα στο ΣΕΦ, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους και τον συμπαίκτες του. Μάλιστα με το «καλημέρα» πέτυχε και τρίποντο.

Διαβάστε ακόμα: Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Όλα τα βλέμματα στο ντεμπούτο (;) του Κίναν Έβανς

Ο Έβανς επέστρεψε σε επίσημο παιχνίδι για πρώτη φορά με τα «ερυθρόλευκα», μετά από 533 μέρες, όπου σόκαρε όλη την Ευρώπη με τον τραυματισμό του, όταν ακόμη αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις. Ήταν 26 Μαϊου του 2024 και ο αγώνας με τη Λιετκαμπέλις όπου τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στο γόνατο, μέχρι και σήμερα, δεν είχε αγωνιστεί έκτοτε σε επίσημο ματς.

Πέρσι δεν αγωνίστηκε καθόλου καθώς θα έμπαινε σε ματς «φωτιά» και στον Πειραιά ήθελαν να τον προφυλάξουν, ενώ φέτος ξεκίνησε προετοιμασία αλλά επιβάρυνε το άλλο πόδι από αυτό του τραυματισμού και έμεινε ξανά εκτός.

Επέστρεψε και αυτή τη φορά άπαντες ευελπιστούν... για να μείνει.

