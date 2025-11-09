Επιστροφή στην αγωνιστική δράση και ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό, επιτέλους, για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς.
Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος δηλώθηκε στη λίστα της GBL από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, πέρασε στο 2ο δεκάλεπτο στο παιχνίδι με την Καρδίτσα στο ΣΕΦ, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους και τον συμπαίκτες του. Μάλιστα με το «καλημέρα» πέτυχε και τρίποντο.
Διαβάστε ακόμα: Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Όλα τα βλέμματα στο ντεμπούτο (;) του Κίναν Έβανς
Ο Έβανς επέστρεψε σε επίσημο παιχνίδι για πρώτη φορά με τα «ερυθρόλευκα», μετά από 533 μέρες, όπου σόκαρε όλη την Ευρώπη με τον τραυματισμό του, όταν ακόμη αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις. Ήταν 26 Μαϊου του 2024 και ο αγώνας με τη Λιετκαμπέλις όπου τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στο γόνατο, μέχρι και σήμερα, δεν είχε αγωνιστεί έκτοτε σε επίσημο ματς.
Πέρσι δεν αγωνίστηκε καθόλου καθώς θα έμπαινε σε ματς «φωτιά» και στον Πειραιά ήθελαν να τον προφυλάξουν, ενώ φέτος ξεκίνησε προετοιμασία αλλά επιβάρυνε το άλλο πόδι από αυτό του τραυματισμού και έμεινε ξανά εκτός.
Επέστρεψε και αυτή τη φορά άπαντες ευελπιστούν... για να μείνει.
- Το σκοτεινό παρελθόν του Φανούρη Καργάκη: Ο καβγάς που οδήγησε στην αναπηρία και στον θάνατo έναν 59χρονο
- Τι κάνει σήμερα ο Οδυσσέας Τσενάι, ο αριστούχος Αλβανός που δεν άφησαν να σηκώσει την ελληνική σημαία
- Μοντέλο, Youtuber και βαποράκι: Αυτός είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών με τα 2 κιλά κοκαΐνης
- Κρίστα Άλλεν: Πώς είναι σήμερα η θρυλική Εμμανουέλα των '90s
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.