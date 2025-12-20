Μενού

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: Ψυχρολουσία για τους Πειραιώτες μέσα στο «Καραϊσκάκης»

«Μπαμ» της Κηφισιάς και χοντρή γκέλα του Ολυμπιακού με 1-1. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με τον Ταρέμι, αλλά ο Παντελίδης ισοφάρισε και έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα.

Reader symbol
Newsroom
ΟΣΦΠ - Κηφισια
ΟΣΦΠ - Κηφισια | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σπουδαίο αποτέλεσμα για την Κηφισιά μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού στο τελευταίο ματς του Ανδρέα Τεττέη, με ένα 1-1 που μπόρεσε να διατηρήσει από το πρώτο ημίχρονο.

 Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με τον Ταρέμι, αλλά ο Παντελίδης ισοφάρισε και έβαλε... φωτιά στο πρωτάθλημα. Με 10 παίκτες στα 11' των καθυστερήσεων έμειναν οι φιλοξενούμενοι λόγω αποβολής του σκόρερ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ