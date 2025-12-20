Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: Ψυχρολουσία για τους Πειραιώτες μέσα στο «Καραϊσκάκης»

Σπουδαίο αποτέλεσμα για την Κηφισιά μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού στο τελευταίο ματς του Ανδρέα Τεττέη, με ένα 1-1 που μπόρεσε να διατηρήσει από το πρώτο ημίχρονο.
Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με τον Ταρέμι, αλλά ο Παντελίδης ισοφάρισε και έβαλε... φωτιά στο πρωτάθλημα. Με 10 παίκτες στα 11' των καθυστερήσεων έμειναν οι φιλοξενούμενοι λόγω αποβολής του σκόρερ.
