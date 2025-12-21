Ολυμπιακός Κολοσσός 100-86: Ο απολογισμός του Μόντε Μόρις

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Κολοσσό Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ, όπου σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης με 7.500 φιλάθλους να δίνουν το «παρών» στο πλευρό της ομάδας του. Οι Πειραιώτες κατέγραψαν την έκτη 100άρα τους στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 100-86.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εκείνος που έλαμψε με την εμφάνισή του πραγματοποιώντας ρεκόρ καριέρας 41 πόντων κι έκλεψε την παράσταση. Ωστόσο τα βλέματα όλων ήταν στραμμένα στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις που φόρεσε για πρώτη φορά τα «ερυθρόλευκα», ακόμα κι αν το... επισκίασε η «μαγική» στατιστική του συμπαίκτη του.

