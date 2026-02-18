Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρώτο ματς για τα play off του Champions League, με σέντρα στις 22:00 και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 2.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη σε μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 24 Φεβρουαρίου, στη Γερμανία.

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προκριθεί στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου ή την Άρσεναλ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες στη league phase της διοργάνωσης, στο «Καραϊσκάκης» όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπάγερ με σκορ 2-0.

Τα γκολ πέτυχαν οι Κοστίνια (2΄), Ταρέμι (45+1΄).