Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρώτο ματς για τα play off του Champions League, με σέντρα στις 22:00 και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 2.
Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη σε μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 24 Φεβρουαρίου, στη Γερμανία.
Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προκριθεί στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου ή την Άρσεναλ.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες στη league phase της διοργάνωσης, στο «Καραϊσκάκης» όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπάγερ με σκορ 2-0.
Τα γκολ πέτυχαν οι Κοστίνια (2΄), Ταρέμι (45+1΄).
- «Έχω πάθει σοκ»: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της τραγουδίστριας που προκάλεσε ζημιές στο Κολωνάκι
- Βίντεο - ντοκουμέντο από την έκρηξη στη Βιολάντα: Πώς γλύτωσε ο φύλακας του εργοστασίου
- Συγκλονίζει η σύζυγος του Λάνθιμου, Αριάν Λαμπέτ: «Έχω υποστεί δύο βιασμούς στην εφηβεία μου»
- Το προφίλ του κατόχου των φωτογραφιών της Καισαριανής: Την Παρασκευή στη Γάνδη οι Έλληνες εμπειρογνώμονες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.