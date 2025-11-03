Μενού

Ολυμπιακός: Το ματς που θα ήθελε να ξαναπαίξει και το μεγάλο «πρέπει» με την Αϊντχόφεν

Η γκέλα με την Πάφο στοιχειώνει ακόμη τον Ολυμπιακό και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για το must win ματς με την Αϊντχόφεν.

Ολυμπιακός - Πάφος
Οι «ερυθρόλευκοι» στο ματς Ολυμπιακός - Πάφος | INTIME/ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
O Oλυμπιακός ως οργανισμός σίγουρα είναι ακόμη πληγωμένος από την βαριά ήττα στη Βαρκελώνη. Όλοι σκέφτονται πως θα μπορούσαν να εξελιχθούν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν από το 2-1 υπέρ της Μπαρτσελόνα, ως το τελικό 6-1 δεν μεσολαβούσε η εντελώς ακατανόητη, εκ μέρους του διαιτητή, αποβολή του Έσε, που προφανώς άλλαξε όλες τις ισορροπίες του αγώνα.

Εκανε δηλαδή άμεσα ακόμη πιο δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού και ουτοπικό τον στόχο για ένα θετικό αποτέλεσμα επί καταλανικού εδάφους.

