Ολυμπιακός: Το ματς που θα ήθελε να ξαναπαίξει και το μεγάλο «πρέπει» με την Αϊντχόφεν

O Oλυμπιακός ως οργανισμός σίγουρα είναι ακόμη πληγωμένος από την βαριά ήττα στη Βαρκελώνη. Όλοι σκέφτονται πως θα μπορούσαν να εξελιχθούν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν από το 2-1 υπέρ της Μπαρτσελόνα, ως το τελικό 6-1 δεν μεσολαβούσε η εντελώς ακατανόητη, εκ μέρους του διαιτητή, αποβολή του Έσε, που προφανώς άλλαξε όλες τις ισορροπίες του αγώνα.
Εκανε δηλαδή άμεσα ακόμη πιο δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού και ουτοπικό τον στόχο για ένα θετικό αποτέλεσμα επί καταλανικού εδάφους.
