Ολυμπιακός: Με αυτή την ενδεκάδα θα βλέπαμε!

Όταν έχεις παίξει δύο φιλικά επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ στην Ιταλία και γυρίζεις με παθητικό τεσσάρων γκολ (όλα έως το 53ο λεπτό) και ενεργητικό ενός (κι εκείνου στο 91ο λεπτό), μπορείς να βγάλεις το συμπέρασμα ότι δείχνεις ότι δεν είσαι για τέτοιο επίπεδο. Είναι όμως σωστό συμπέρασμα;

Η απάντηση πρέπει να είναι αρνητική. Διότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε μέσα σε τρεις ημέρες την πρωταθλήτρια Νάπολι και τη δευτεραθλήτρια (ένα πόντο πίσω) Ίντερ κάτω από μία συγκεκριμένη συνθήκη και στα δύο φιλικά, πέραν του ότι οι αντίπαλοι του έπαιζαν ουσιαστικά στο σπίτι τους (χθες η Ίντερ είχε 30.000 κόσμο στο Μπάρι, ενώ το γηπεδάκι που έγινε το ματς με τη Νάπολι ήταν κατάμεστο από 7.000).

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr