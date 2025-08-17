Μενού

Ολυμπιακός: Με αυτή την ενδεκάδα θα βλέπαμε!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό των φιλικών με Νάπολι και Ίντερ.

Ολυμπιακός
Ολυμπιακός | In Time Sports / Δημήτρης Μητσάκος
Όταν έχεις παίξει δύο φιλικά επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ στην Ιταλία και γυρίζεις με παθητικό τεσσάρων γκολ (όλα έως το 53ο λεπτό) και ενεργητικό ενός (κι εκείνου στο 91ο λεπτό), μπορείς να βγάλεις το συμπέρασμα ότι δείχνεις ότι δεν είσαι για τέτοιο επίπεδο. Είναι όμως σωστό συμπέρασμα;

Η απάντηση πρέπει να είναι αρνητική. Διότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε μέσα σε τρεις ημέρες την πρωταθλήτρια Νάπολι και τη δευτεραθλήτρια (ένα πόντο πίσω) Ίντερ κάτω από μία συγκεκριμένη συνθήκη και στα δύο φιλικά, πέραν του ότι οι αντίπαλοι του έπαιζαν ουσιαστικά στο σπίτι τους (χθες η Ίντερ είχε 30.000 κόσμο στο Μπάρι, ενώ το γηπεδάκι που έγινε το ματς με τη Νάπολι ήταν κατάμεστο από 7.000).

