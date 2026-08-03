Ολυμπιακός: Με τον νικητή του Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στα playoffs του Champions League

Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στα play offs του Champions League, σε περίπτωση πρόκρισης επί της Ναϊμέγκεν (πρώτο ματς την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 21:00 στο Φάληρο).
Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν με τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 18-19 Αυγούστου ενώ η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα σε Βέλγιο ή Νορβηγία.
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