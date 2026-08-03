Μενού

Ολυμπιακός: Με τον νικητή του Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στα playoffs του Champions League

O Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για τα playoffs του Champions League σε περίπτωση που περάσει την Ναϊμέγκεν.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Άλκμααρ
Φάση από το φιλικό Ολυμπιακός - Άλκμααρ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στα play offs του Champions League, σε περίπτωση πρόκρισης επί της Ναϊμέγκεν (πρώτο ματς την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 21:00 στο Φάληρο).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν με τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 18-19 Αυγούστου ενώ η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα σε Βέλγιο ή Νορβηγία. 
 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ