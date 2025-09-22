Ολυμπιακός, μεταγραφές: Εξετάζει για γκαρντ τον Φρανκ Ντιλικινά

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, ψάχνει απεγνωσμένα γκαρντ, καθώς ο νεοαποκτηθείς παίκτης των «Ερυθρολεύκων» θα μείνει εκτός για το επόμενο διάστημα, κάτι που σημαίνει πως θα είναι εκτός στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια (30/9).

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά της Παρτίζαν, ο οποίος υπέγραψε με τους Σέρβους ανανέωση πρόσφατα με μειωμένες αποδοχές. Ένα παιδί που δεν φημίζεται για το σουτ, αλλά έχει τρομερά αθλητικά προσόντα και είναι καλός αμυντικός.

Πάντως στην Παρτίζαν έδειξε βελτίωση στο σουτ σε σχέση με αυτά που ξέραμε από το ΝΒΑ. Σύντομα αναμένονται εξελίξεις, με τον Μπαρτζώκα να θεωρεί πως στο πρόσωπο του έχει βρει ένα παιδί που θα βοηθήσει τους υπόλοιπους παίκτες στον Ολυμπιακό και θα κάνει πιο συμπαγή την άμυνα.

O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε στην Euroleague πέρυσι με την ομάδα του Ομπράντοβιτς σε 21 παιχνίδια. Εκεί μέτρησε 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο και 1,7 ασίστ. Tο 2017 ήταν Νο.8 στο draft από τους Νικς.

Η περίπτωση Μόντε Μόρις απομακρύνεται από το προσκήνιο, ενώ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον Νικ Καλάθη. Άλλωστε για να προχωρήσει η περίπτωση του, πρέπει πρώτα ο παίκτης να μείνει ελεύθερος από τη Μονακό (έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026).