Ολυμπιακός, μεταγραφές: Οι τελικές συζητήσεις για Μάνσα και Αντίνο και η αναμονή για happy end

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει τις τελικές του κινήσεις για τον Βραζιλιάνο στόπερ και τον Αργεντίνο εξτρέμ.

Γκουστάβο Μάνσα
Ο Βραζιλιάνος Γκουστάβο Μάνσα | instagram/gustavomancha04
Είναι δύο ονόματα που γράφονται κάθε μέρα για τον Ολυμπιακό. Δύο παίκτες που για σημαντικό διάστημα έχουν μονοπωλήσει την επικαιρότητά του ως προς τα μεταγραφικά.

Από τη μία είναι ο Γκουστάβο Μάνσα, που η Φορταλέζα έχει αλλάξει τόσες φορές στάση ενώ ο νεαρός στόπερ είναι σύμφωνος στο να πιάσει Λιμάνι. Από την άλλη είναι ο Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ με την επίσης ιδιαίτερη στάση των Αργεντίνων. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr


 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ