Ολυμπιακός, μεταγραφές: Οι τελικές συζητήσεις για Μάνσα και Αντίνο και η αναμονή για happy end

Είναι δύο ονόματα που γράφονται κάθε μέρα για τον Ολυμπιακό. Δύο παίκτες που για σημαντικό διάστημα έχουν μονοπωλήσει την επικαιρότητά του ως προς τα μεταγραφικά.
Από τη μία είναι ο Γκουστάβο Μάνσα, που η Φορταλέζα έχει αλλάξει τόσες φορές στάση ενώ ο νεαρός στόπερ είναι σύμφωνος στο να πιάσει Λιμάνι. Από την άλλη είναι ο Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ με την επίσης ιδιαίτερη στάση των Αργεντίνων.
