Ολυμπιακός: Μία αγωνιστική σε Φουρνιέ, χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Εβάν Φουρνιέ θα απουσιάσει από το ντέρμπι των «αιωνίων» στις 30 Μαρτίου στο «T-Center» καθώς ο αθλητικός δικαστής της GBL τον τιμώρησε με ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής κάνοντας λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο.

Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

