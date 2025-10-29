Ολυμπιακός – Μονακό 87 - 92: Πλήρωσε τα πολλά λάθη και την αστοχία του

Η αμυντική ανισορροπία του Ολυμπιακού και τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας του από τα 6,75, οδήγησαν τους Πειραιώτες στη δεύτερη εφετινή εντός έδρας ήττα τους στη Euroleague και τρίτη στο σύνολο.
Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-87 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο κατάμεστο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική, με τους Μονεγάσκους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-3, πιάνοντας το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κατάταξη.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92
Περισσότερα σε λίγο...
