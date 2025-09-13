Ολυμπιακός - Μονακό μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν - Ποιος το δείχνει

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη τόσο του πρωταθλήματος όσο και της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός - Μονακό σήμερα στις 18:00 το τουρνουά της Κύπρου “Νεόφυτος Χανδριώτης” με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 4HD.

Οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο τους φετινό παιχνίδι επικράτησαν με 95-67 του Προμηθέα, με τους Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Όμηρο Νετζήπογλου να ντεμπουτάρουν ανεπίσημα με τα ερυθρόλευκα [όπως κι ο Καλίφα Κουμάντζε, που βοηθά στην προετοιμασία] και τον κόουτς Γιώργο Μπαρτζώκα να δοκιμάζει πολλά διαφορετικά σχήματα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες του.

Η γαλλική Μονακό, δεν θα έχει φυσικά στον πάγκο της τον Βασίλη Σπανούλη που βρίσκεται στη Ρίγα με την Εθνική, αλλά τον άμεσο συνεργάτη του Ηλία Καντζούρη, που έχει αναλάβει να «τρέξει» την προετοιμασία.