Ολυμπιακός - Μονακό: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (29/10) την Μονακό για την έβδομη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη στο Μόναχο επί της Μπάγερν με 96-71 και πλέον έχουν ρεκόρ 4-2.
Οι Μονεγάσκοι, ηττήθηκαν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογίας με τρεις νίκες και τρεις ήττες.
- Η άγνωστη ιστορία του Δημητρίου Ίτσιου: Ο λοχίας που λύγισε μια ολόκληρη ναζιστική μεραρχία
- Η «Γυναίκα Θάνατος» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Κύριοι, είμαι 25 ετών και έχω σκοτώσει 309 φασίστες»
- Το μοναδικό έγκλημα που δεν «αγγίζει» ο Πάνος Κοκκινόπουλος: «Με σόκαρε τόσο πολύ που δεν την έκανα»
- Αυτή είναι η πιο συγκλονιστική ταινία για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.