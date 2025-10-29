Μενού

Ολυμπιακός - Μονακό: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό απόψε (29/10) για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός μπάσκετ
Ο Μιλουτίνοφ στο ματς Ολυμπιακός - Εφές | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (29/10) την Μονακό για την έβδομη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη στο Μόναχο επί της Μπάγερν με 96-71 και πλέον έχουν ρεκόρ 4-2.

Οι Μονεγάσκοι, ηττήθηκαν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογίας με τρεις νίκες και τρεις ήττες.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ