Ολυμπιακός - Μονακό: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (29/10) την Μονακό για την έβδομη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη στο Μόναχο επί της Μπάγερν με 96-71 και πλέον έχουν ρεκόρ 4-2.

Οι Μονεγάσκοι, ηττήθηκαν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογίας με τρεις νίκες και τρεις ήττες.