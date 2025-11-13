Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Θα αναγκαστούμε να ψάξουμε λύσεις στα γκαρντ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μιλάνο για το ματς με την Αρμάνι για την 12η αγωνιστική της Euroleague και φυσικά αναφέρθηκε στο θέμα του νέου σοβαρού τραυματισμού του Κίναν Έβανς.

Ο κόουτς των «ερυθρολεύκων» στάθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε για το πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για την ενίσχυση:

«Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».