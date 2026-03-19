Ολυμπιακός - Μπασκόνια 90-80: «Αγκάλιασε» το πλεονέκτημα έδρας

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην ενθουσίασε με την απόδοσή του αλλά νίκησε την Μπασκόνια 90-80 στο ΣΕΦ και πλέον «αγκάλιασε» το πλεονέκτημα έδρας.

Νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια | eurokinissi
Κουρασμένος από την επιβλητική νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενερμπαχτσέ και απελπιστικά άστοχος από τα 6,75 (4/22 τρίποντα), ο Ολυμπιακός πήρε μία επαγγελματική νίκη επί της Μπασκόνια στο ΣΕΦ και με ρεκόρ 22-11 παραμένει στο κυνήγι της κορυφής.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 90-80 της Μπασκόνια, για την 32η αγωνιστική της Euroleague, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην 23η ήττα τους.

Ο Ολυμπιακός έδωσε... δικαιώματα στην Μπασκόνια με την έλλειψη διάρκειας που παρουσίασε, επιτρέποντας στους Βάσκους να κάνουν όνειρα «διπλού» μέχρι το 27΄. Ωστόσο, στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου και στην εκκίνηση του τέταρτου, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο ματς στους 11 πόντους (73-62 στο 32΄) και με σωστή διαχείριση προστάτευσαν τη διαφορά μέχρι το φινάλε. 

Σταθερή αξία στην επίθεση του Ολυμπιακού ο Σάσα Βεζένκοβ (20π.), αν και άστοχος από τα 6,75 (0/5), τη στιγμή που οι ψηλοί των Πειραιωτών έδωσαν ρεσιτάλ (Νίκολα Μιλουτίνοβ 17π., Ταϊρίκ Τζόουνς 15π.) και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (15π.) συμπλήρωσε την τετράδα των... διψήφιων.

Από την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Γιουτζίν Ομορούγι με 18 πόντους. 

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-40, 69-62, 90-80

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Γουορντ 3, Μόρις, Βεζένκοβ 20, Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 15 (2), Πίτερς 3 (1), Μιλουτίνοβ 17, Τζόσεφ 4, ΜακΚίσικ 2, Τζόουνς 15, Φουρνιέ 6.

Μπασκόνια (Πάολο Γκαλμπιάτι): Ντιακίτε 11, Σίμονς 10 (2), Νάουελ, Βιγιάρ 4, Ομορούγι 18 (2), Λουαού-Καμπαρό 14 (2), Φόρεστ 11 (1), Σπανιόλο 2, Ρατζέβιτσους 2, Φρις 9 (1).

