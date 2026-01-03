Μενού

Ολυμπιακός: Να θυμάστε, πάντα, τα λόγια του Χεζόνια

Ο Δημήτρης Οικονόμου υπενθυμίζει ποιος είναι ο πραγματικός MVP του Ολυμπιακού, των δέκα διαδοχικών νικών επί του Παναθηναϊκού στην EuroLeague.

Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
«Η νίκη στην Μπολόνια ήταν τεράστια. Αν υπάρχει turning point στη σεζόν, αυτό είναι με τον Παναθηναϊκό στις 2/1». Αυτό ήταν το φινάλε στο σημείωμα της περασμένης εβδομάδας, όταν και ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Βίρτους. Ακριβώς μία εβδομάδα μετά, ο ήλιος γύρισε!

