Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Ναϊμέγκεν απόψε (04/08) στο πρώτο ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Η ομάδα του Χοσέ Λουις Μεντιλίμπαρ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα Playoffs της διοργάνωσης όπου θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Η ρεβάνς στην Ολλανδία θα διεξαχθεί σε μια εβδομάδα, στις 20:30.

Σε περίπτωση αποκλεισμού ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Phase του Europa League.