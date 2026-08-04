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Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ναϊμέγκεν απόψε (04/08) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Ολυμπιακός - Άγιαξ
Ο Ολυμπιακός στο φιλικό με τον Άγιαξ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Ναϊμέγκεν απόψε (04/08) στο πρώτο ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Η ομάδα του Χοσέ Λουις Μεντιλίμπαρ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα Playoffs της διοργάνωσης όπου θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Η ρεβάνς στην Ολλανδία θα διεξαχθεί σε μια εβδομάδα, στις 20:30.

Σε περίπτωση αποκλεισμού ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Phase του Europa League.

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