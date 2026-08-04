Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Ναϊμέγκεν απόψε (04/08) στο πρώτο ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Η ομάδα του Χοσέ Λουις Μεντιλίμπαρ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα Playoffs της διοργάνωσης όπου θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Η ρεβάνς στην Ολλανδία θα διεξαχθεί σε μια εβδομάδα, στις 20:30.
Σε περίπτωση αποκλεισμού ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Phase του Europa League.
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