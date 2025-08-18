Ολυμπιακός: Το νέο γήπεδο που θα αποτελέσει επένδυση άνω των 60 εκατ. ευρώ και ποια τα θέματα που συζητιούνται

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε σε αγγλόφωνη εκπομπή φιλάθλων του Ολυμπιακού του εξωτερικού (και ειδικότερα σε αυτή του Thrylos 7 International), όπου αναφέρθηκε σε αρκετά θέματα. Εκεί ρωτήθηκε για το project του νέου γηπέδου που όπως αναφέρθηκε θα είναι μία επένδυση άνω των 60 εκατ. ευρώ. Ποσά που θα βάλει ο σύλλογος και βασικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Τόνισε από την πλευρά του ότι η κουβέντα που γίνεται είναι για μία λύση όπου ο Ολυμπιακός θα λείψει από το γήπεδό του το λιγότερο δυνατό διάστημα (πηγαίνοντας στο ΟΑΚΑ) και ιδανικά για έναν χρόνο. Εάν όμως το χρονοδιάγραμμα βγει για παραπάνω χρόνο (πχ 2 χρόνια) τότε θα εξεταστεί η άλλη λύση, όπου το γήπεδο θα χρησιμοποιείται και παράλληλα θα κατασκευάζεται.

