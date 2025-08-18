Μενού

Ολυμπιακός: Το νέο γήπεδο που θα αποτελέσει επένδυση άνω των 60 εκατ. ευρώ και ποια τα θέματα που συζητιούνται

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, ανέλυσε το σκεπτικό και την προσέγγιση για το νέο γήπεδο.

Reader symbol
Newsroom
karaiskaki.jpg
Το κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε σε αγγλόφωνη εκπομπή φιλάθλων του Ολυμπιακού του εξωτερικού (και ειδικότερα σε αυτή του Thrylos 7 International), όπου αναφέρθηκε σε αρκετά θέματα. Εκεί ρωτήθηκε για το project του νέου γηπέδου που όπως αναφέρθηκε θα είναι μία επένδυση άνω των 60 εκατ. ευρώ. Ποσά που θα βάλει ο σύλλογος και βασικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Τόνισε από την πλευρά του ότι η κουβέντα που γίνεται είναι για μία λύση όπου ο Ολυμπιακός θα λείψει από το γήπεδό του το λιγότερο δυνατό διάστημα (πηγαίνοντας στο ΟΑΚΑ) και ιδανικά για έναν χρόνο. Εάν όμως το χρονοδιάγραμμα βγει για παραπάνω χρόνο (πχ 2 χρόνια) τότε θα εξεταστεί η άλλη λύση, όπου το γήπεδο θα χρησιμοποιείται και παράλληλα θα κατασκευάζεται.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ