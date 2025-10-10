Μενού

Ολυμπιακός - Ντουμπάι 86-67: Ερυθρόλευκος περίπατος στο ΣΕΦ

Χαλαρά και... χωρίς να ιδρώσει ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε εύκολα με 86-67 της Ντουμπάι.

Παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε (Φουρνιέ, Γουόκαπ), ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague επικρατώντας πολύ εύκολα στο ΣΕΦ της Ντουμπάι με 86-67, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης στην πρώτη εμφάνιση μπροστά στο κοινό τους έφτασαν άνετα στη δεύτερη επιτυχία τους και παράλληλα, ανέβασαν και την ψυχολογία τους ενόψει του «αιώνιου» ντέρμπι που ακολουθεί την Κυριακή (12/10) με τον Παναθηναϊκό για την 2η αγωνιστικής της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

