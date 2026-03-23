Ολυμπιακός: Ο Γουόκαπ έδειξε το χιούμορ του σε φωτογραφία με οπαδό του Παναθηναϊκού

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας 23/3 για την Ισπανία, ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαλένθια (24/3, 21:30, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα επιστροφής του Μουστάφα Φαλ στην αγωνιστική δράση.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρήσουν το καλό μομέντουμ και το νικηφόρο σερί που άρχισαν να «χτίζουν» την περασμένη εβδομάδα απέναντι σε Φενέρμπαχτσε και Μπασκόνια, με τον Έλληνα τεχνικό να διαθέτει 13 παίκτες πριν καταλήξει στην τελική 12άδα.
ην αποστολή του Ολυμπιακού στην Ισπανία για τον αγώνα με τους Ίβηρες ακολούθησε ο εκ των προέδρων της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ έδειξε το χιούμορ του σε φωτογραφία με οπαδό του Παναθηναϊκού.
