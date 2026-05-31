Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος εντόμου στο Καστελόριζο και τού έδωσαν όνομα από χαρακτήρα του Τόλκιν

Σε μία σημαντική ανακάλυψη προχώρησαν επιστήμονες, καθώς εντόπισαν ένα νέο είδος εντόμου σε σπηλιά στο Καστελόριζο.

Σύμφωνα με το discoverwildlife.com, πρόκειται για το έντομο με την ονομασία Dolichopoda balrogi, με το όνομα να είναι εμπνευσμένο από τον δαίμονα Balrog στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» που κατοικεί σε σήραγγες.

Το είδος ανήκει στο γένος Dolichopoda, μια ομάδα γρύλων των σπηλαίων που έχει προσαρμοστεί σε σκοτεινά, υγρά υπόγεια συστήματα. Το γένος απαντάται σε όλη τη νότια Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο.

Όπως περιγράφεται σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Orthoptera Research, το D. balrogi έχει καφέ σώμα και μακριά, καμπυλωτά πόδια, τα οποία χρησιμοποιεί για να προσκολλάται σταθερά σε τοίχους και προεξέχουσες επιφάνειες.

Το Καστελόριζο είναι γνωστό στους βιολόγους για τα σπάνια ασπόνδυλά του – μεταξύ των οποίων σκορπιοί, ισόποδα, γρύλοι και σκαθάρια. Θέλοντας να μάθουν περισσότερα για την πανίδα της περιοχής, μια ομάδα ερευνητών αποφάσισε να εξερευνήσει τη μοναδική υπόγεια σπηλιά του νησιού, ένα τεχνητό τούνελ βάθους 25 μέτρων στις πλαγιές του όρους Βίγλα.

Scientists found a new cave cricket in a 25m-deep man-made tunnel on Kastellorizo island, Greece, & named it Dolichopoda Balrogi after Tolkien’s Balrog.



Found clinging to the ceiling, it's long arching legs are perfect for wall-clinging.



Προς έκπληξή τους, παρατήρησαν ότι οι τοίχοι του τούνελ ήταν γεμάτοι γρύλους. Η λεπτομερής μορφολογική ανάλυση και οι εξετάσεις DNA των δειγμάτων επέτρεψαν στους ερευνητές να επιβεβαιώσουν ότι ο γρύλος αποτελεί ένα νέο είδος.

Η ανακάλυψη αυτή αυξάνει τον αριθμό των ειδών Dolichopoda σε 68, εκ των οποίων τα 51 απαντώνται στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με τον τρομερό «Balrog» του Τόλκιν, με τα φλογερά μαστίγιά του, το D. balrogi είναι ακίνδυνο, αλλά όχι λιγότερο εντυπωσιακό λόγω της ικανότητάς του να ευδοκιμεί στο σκοτάδι.

«Αυτά τα ευρήματα μάς υπενθυμίζουν ότι οι ανακαλύψεις βιοποικιλότητας δεν περιορίζονται σε απομακρυσμένα τροπικά δάση ή βαθιούς ωκεανούς», λέει ο επικεφαλής της έρευνας Κωνσταντίνος Καλαεντζής. «Ακόμη και οικεία τοπία και ανθρωπογενείς κατασκευές μπορούν να φιλοξενούν είδη που έχουν παραμείνει απαρατήρητα», συμπληρώνει.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι οργανισμοί προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον των σπηλαίων, όπως οι γρύλοι του συγκεκριμένου είδους, εντοπίζονται μερικές μόνο φορές σε μία σπηλιά ή ένα υπόγειο σύστημα, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε διαταραχές του οικοτόπου τους.

«Θα πρέπει να διεξαχθεί μια πιο λεπτομερής και εξειδικευμένη έρευνα των σπηλαίων του νησιού για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον πληθυσμοί του είδους στο νησί», αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης. «Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστούν πιθανές στρατηγικές διαχείρισης για τη διασφάλιση της διατήρησης του πληθυσμού», τονίζουν.