Ολυμπιακός - ΟΦΗ LIVE η εξέλιξη του Super Cup

Ο πρώτος τίτλος για το 2026 κρίνεται σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου στο Παγκρήτιο. Ολυμπιακός - ΟΦΗ live στον μεγάλο τελικό του Super Cup από το Ηράκλειο. Παρακολουθείστε την εξέλιξη από το live blog του gazzetta.
Ολυμπιακός - ΟΦΗ live streaming
Ολυμπιακός - ΟΦΗ live
Οι πρωταθλητές «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον φιναλίστ του Κυπέλλου, ΟΦΗ στον πρώτο τίτλο της χρονιάς που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή. Ο θεσμός επιστρέφει μετά από 18 χρόνια, με το ραντεβού των δύο ομάδων να δίνεται στο Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο. Οι δύο αντίπαλοι αναμετρώνται για δεύτερη φορά στον θεσμό.
Η πρώτη ήταν το 1987 στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 1-0. Η ομάδα του Πειραιά έχει τρεις κατακτήσεις ενώ οι Κρητικοί παίζουν για δεύτερη φορά σε τελικό Super Cup.
Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο από 8.000 φίλους κάθε ομάδας.
