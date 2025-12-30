Μενού

Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν το Σάββατο - Το κανάλι του αγώνα

Ολυμπιακός και ΟΦΗ διεκδικούν το Σάββατο (03/12) στο Παγκρήτιο, το τρόπαιο του Super Cup. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός - ΟΦΗ
Στιγμιότυπο από τον τελικό Κυπέλλου Ολυμπιακός - ΟΦΗ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ κοντράρονται το Σάββατο (03/12) στο Παγκρήτιο, το τρόπαιο του Super Cup με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA.

Οι πρωταθλητές «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον φιναλίστ του Κυπέλλου, ΟΦΗ στον πρώτο τίτλο της χρονιάς που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή.

Ο θεσμός επιστρέφει μετά από 18 χρόνια, με το ραντεβού των δύο ομάδων να δίνεται στο Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο. Οι δύο αντίπαλοι αναμετρώνται για δεύτερη φορά στον θεσμό.

Η πρώτη ήταν το 1987 στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 1-0. Η ομάδα του Πειραιά έχει τρεις κατακτήσεις ενώ οι Κρητικοί παίζουν για δεύτερη φορά σε τελικό Super Cup.

Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο από 8.000 φίλους κάθε ομάδας.

 

 

