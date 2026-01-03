Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ κοντράρονται σήμερα (03/12) στο Παγκρήτιο, για το τρόπαιο του Super Cup με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA.
Οι πρωταθλητές «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον φιναλίστ του Κυπέλλου, ΟΦΗ στον πρώτο τίτλο της χρονιάς που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή.
Ο θεσμός επιστρέφει μετά από 18 χρόνια, με το ραντεβού των δύο ομάδων να δίνεται στο Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο. Οι δύο αντίπαλοι αναμετρώνται για δεύτερη φορά στον θεσμό.
Η πρώτη ήταν το 1987 στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 1-0. Η ομάδα του Πειραιά έχει τρεις κατακτήσεις ενώ οι Κρητικοί παίζουν για δεύτερη φορά σε τελικό Super Cup.
Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο από 8.000 φίλους κάθε ομάδας.
