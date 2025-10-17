Μενού

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» συζητούν με τον Πιρόλα για νέο συμβόλαιο σύμφωνα με ιταλικές πηγές

Ιταλός ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός συζητά με τον Λορέντζο Πιρόλα για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Reader symbol
Newsroom
Λορέντζο Πιρόλα
Ο Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα σε tweet του στάθηκε στο ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες ο Ολυμπιακός προγραμματίζει επέκταση συμβολαίου του Πιρόλα.

Οι συζητήσεις - προσέθεσε - είναι σε εξέλιξη για μία από τις πλέον πετυχημένες μεταγραφές που έχουν κάνει οι Πειραιώτες τα τελευταία χρόνια.

Ο Πιρόλα έχει εξελιχθεί στον Νο1 κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού και έχοντας από πέρυσι ζήτηση σε μεγάλες ομάδες της Ιταλίας και όχι μόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ