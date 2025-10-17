Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» συζητούν με τον Πιρόλα για νέο συμβόλαιο σύμφωνα με ιταλικές πηγές

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα σε tweet του στάθηκε στο ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες ο Ολυμπιακός προγραμματίζει επέκταση συμβολαίου του Πιρόλα.

Οι συζητήσεις - προσέθεσε - είναι σε εξέλιξη για μία από τις πλέον πετυχημένες μεταγραφές που έχουν κάνει οι Πειραιώτες τα τελευταία χρόνια.

Ο Πιρόλα έχει εξελιχθεί στον Νο1 κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού και έχοντας από πέρυσι ζήτηση σε μεγάλες ομάδες της Ιταλίας και όχι μόνο.

