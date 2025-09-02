Ολυμπιακός: Οι τρεις παίκτες που έμειναν εκτός λίστας για τη League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την πρόκληση της League Phase του Champions League. Αρχής γενομένης από τις 17 Σεπτεμβρίου και τον πρώτο του χρονικά αγώνα με την Πάφο στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Πριν το αγωνιστικό κομμάτι, ωστόσο, οι νταμπλούχοι Ελλάδας, το βράδυ της Τρίτης, κατέθεσαν στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες του που θα συμμετέχουν στη League Phase

Οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν τους εκλεκτούς που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Champions League απέναντι σε Πάφο (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ρεάλ (εντός), Καϊράτ (εκτός), Λεβερκούζεν (εκτός), Άγιαξ (εντός).

Ο Βάσκος προπονητής ήταν υποχρεωμένος να κόψει τρεις ποδοσφαιριστές και το έκανε αφήνοντας εκτός το προτελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Βραζιλιάνο στόπερ, Γκουστάβο Μάνσα, τον Τούρκο μεσοεπιθετικό, Γιουσούφ Γιαζίτσι, ενώ ο τρίτος που δε συμπεριλήφθηκε ήταν ο Γάλλος ακραίος επιθετικός, Ρεμί Καμπελά.

Στη λίστα Β’ δηλώθηκαν οι Μουζακίτης, Λιατσικούρας και Πνευμονίδης, ενώ η υπόλοιπη λίστα Β’ θα δηλωθεί προσεχώς.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Μη γηγενείς: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Νασιμέντο.