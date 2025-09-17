Ολυμπιακός - Πάφος LIVE: Η πρεμιέρα των ερυθρόλευκων στο Champions League

Η αυλαία του Champions League για τον Ολυμπιακό ανοίγει απόψε. Στις 19:45 στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι πρωταθλητές Ελλάδας υποδέχονται στην κυπριακή Πάφο στην πρεμιέρα τους στη φετινή διοργάνωση. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το MEGA όσο και από το Cosmote Sports 2. LIVE η εξέλιξη, από το Gazzetta.

​

Ολυμπιακός - Πάφος LIVE

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει καταλήξει στην 11άδα για την αποψινή αναμέτρηση. Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο έμπειρος Πασχαλάκης και να θυμίσουμε εδώ ξανά (διότι αρκετός κόσμος δεν το θυμάται η αλήθεια είναι) πως ο Τζολάκης είναι εκτός λόγω της περσινής αποβολής του με τη Μπόντο. Στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά σε πρώτο πλάνο θα είναι οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και Κοστίνια. Για τον άξονα τον πρώτο λόγο δείχνουν να έχουν οι Γκαρθία και Εσε, όμως υποψήφιοι είναι και ο Σιπιόνι αλλά και ο Μουζακίτης (περισσότερο ο Μουζακίτης). Πίσω από τον φορ Ελ Καμπί η βασική εκδοχή είναι με Τσικίνιο και από εκεί και πέρα υπάρχει μία τουλάχιστον εναλλακτική για τη γραμμή κρούσης των Πειραιωτών.

Ολυμπιακός - Πάφος LIVE για το UEFA Youth League