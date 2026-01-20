Μενού

Ολυμπιακός: Παίζει για… δύο προκρίσεις, 5.500 βαθμούς και 8 εκατ. ευρώ

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει το υψηλό διακύβευμα του Ολυμπιακού στο φινάλε της League Phase του Champions League, αρχής γενομένης από το ματς κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Δύο μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η αλήθεια είναι ότι υποδεχόμενος απόψε την Μπάγερ Λεβερκούζεν και αντιμετωπίζοντας την ερχόμενη Τετάρτη στο Αμστερνταμ τον Αγιαξ παίζει για κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή πρόκριση στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των πλέι οφ του Champions League…

