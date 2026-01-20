Ολυμπιακός: Παίζει για… δύο προκρίσεις, 5.500 βαθμούς και 8 εκατ. ευρώ

Δύο μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η αλήθεια είναι ότι υποδεχόμενος απόψε την Μπάγερ Λεβερκούζεν και αντιμετωπίζοντας την ερχόμενη Τετάρτη στο Αμστερνταμ τον Αγιαξ παίζει για κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή πρόκριση στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των πλέι οφ του Champions League…
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, για το κόμμα Καρυστιανού: «Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις άλλων συγγενών»
- Ξεσπά on air ο Στραβελάκης μετά τις αιχμές Καρυστιανού: «Τα περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια»
- Η Τουρκία βρήκε εξαγωγικό «θησαυρό»: Το προϊόν που κάνει παγκόσμιο χαμό και σπάει ρεκόρ
- Κλειστά τα σχολεία στην Πάτρα αύριο λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.