Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86: Ερυθρόλευκο το ντέρμπι με Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86: Ντέρμπι για... γερά νεύρα στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό να επικρατεί στο φινάλε και να παίρνει κεφάλι στην κούρσα για την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου στην Stoiximan GBL.

Βεζένκοφ (22 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Ντόρσεϊ (16 πόντοι, 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι των νικητών που είχαν ακόμη τους Μιλουτίνοφ και Γουόρντ με 12 πόντους. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Σορτς τελείωσε με 22 πόντους, ο Τολιόπουλος είχε 14, ο Χουάντσο 13, ενώ ο Σλούκας 10.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο φινάλε, με τον Σλούκα να ισοφαρίζει σε 84-84 στα 1:14 πριν από το τέλος, αλλά τους Μιλουτίνοφ και Νιλίκινα να κάνουν το 88-84 στα 26''. ο Σλούκας σκόραρε εκ νέου για το 88-86 στα 15'', με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί σε βολές στα 10'' για το τελικό 90-86.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr