Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το απίστευτο στατιστικό όταν παίζουν Μάρτιο

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (6/3, 21:15) τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, λίγες εβδομάδες μετά από το τελικό του κυπέλλου και λίγες ημέρες πριν από τη νέα συνάντησή τους, για το πρωτάθλημα.

Οι δύο ομάδες έχουν κοινό στόχο, την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ, τις χωρίζουν δύο νίκες και το αποτέλεσμα της αποψινής αναμέτρησης θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό την πορεία τους ως το φινάλε της regular season.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν ήδη ένα μεγάλο σερί 10 συνεχόμενων νικών στην Ευρωλίγκα κόντρα στον Παναθηναϊκό καθώς έχουν να χάσουν μεταξύ τους παιχνίδι από τον Φλεβάρη του 2021. Έκτοτε έχουν νικήσει σε ΣΕΦ, ΟΑΚΑ και Άμπου Ντάμπι, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σερί που προφανώς και οι «πράσινοι» θέλουν να σταματήσουν.

Το απίστευτο στατιστικό τον Μάρτιο

Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει ένα ακόμη «κρυφό στατιστικό» που ελάχιστοι έχουν παρακολουθήσει και έχει να κάνει με τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων τον μήνα Μάρτιο. Όταν δηλαδή έχουμε Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, τον Μάρτιο σε οποιαδήποτε διοργάνωση.

Σε αυτά τα παιχνίδια, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει να ηττηθεί (μέσα στο γήπεδο!) από το 2012! Είτε μιλάμε για Ευρωλίγκα είτε για πρωτάθλημα ή κύπελλο, όταν το παιχνίδι παίζεται κανονικά, ο Ολυμπιακός είναι νικητής εδώ και 14 χρόνια.

Η μοναδική φορά που ο Παναθηναϊκός πήρε ροζ φύλλο αγώνα ήταν στις 17/3/2019 όταν ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε να αγωνιστεί και το παιχνίδι κατακυρώθηκε με 20-0 ά.α. στους «πράσινους».

Ο Ολυμπιακός έχει έξι νίκες στην Ευρωλίγκα

14/3/25: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 76-74

14/3/24: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 71-65

31/3/23: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 81-73

17/3/22: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 101-73

3/3/20: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 81-78

2/3/18: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 85-87

* Η μοναδική νίκη του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, τον Μάρτιο, είναι στις 28/3/2002 όταν είχε επικρατήσει με 88-78 για το Top-16.

Παράλληλα για το πρωτάθλημα δεν έχει ηττηθεί τα τελευταία 25 χρόνια (χωρίς το παιχνίδι που κρίθηκε στα χαρτιά)

19/3/2023: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 74-76

1/3/2009: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 77-75

11/3/2000: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 57-54

Η τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού τον Μάρτιο επί του Ολυμπιακού ήταν στον τελικό Κυπέλλου στις 10 Μαρτίου 2012 όταν είχε νικήσει στο Ελληνικό με 71-70!