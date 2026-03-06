Η παρέμβαση του... παλιού Μεϊμαράκη, ο Νατσιός που ζήτησε ενημέρωση και η φωτογραφία της Άννας

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές ομολογουμένως δεν έχουν φανεί πολύ... ζωηροί τις τελευταίες μέρες από τη στιγμή που η Κύπρος βρέθηκε στο στόχαστρο. Ο παλιός είναι αλλιώς πάντως και έτσι καταλαβαίνω ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης που έχει μακρά εμπειρία, καθώς έχει θητεύσει και ως υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Καραμανλή, δεν έχασε χρόνο. Ο πρώην πρόεδρος και ευρωβουλευτής της ΝΔ που είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έθεσε το σενάριο ενεργοποίησης του Άρθρου 42(7) των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση επίθεσης στο έδαφος κράτους-μέλους, τα υπόλοιπα κράτη οφείλουν να παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Ζήτησε να υπάρξουν γρήγορα αντανακλαστικά και ετοιμότητα σε πιθανή περίπτωση που χρειαστεί η ενεργοποίησή του, λόγω των γεγονότων και της αστάθειας που επικρατεί στην περιοχή. Μια ενέργεια με ιδιαίτερη σημασία για την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι χειρισμοί Γεραπετρίτη για τους επαναπατρισμούς

Πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα των επαναπατρισμών Ελλήνων χειρίζεται κατ' αποκλειστικότητα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συντονισμό βεβαίως και με τις διπλωματικές αρχές. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει ζητήσει και από το προσωπικό του ΥΠΕΞ και από τις αεροπορικές εταιρείες εχεμύθεια, λόγω του ρίσκου που υπάρχει στον εναέριο χώρο των χωρών του Κόλπου. Επίσης δεδομένα υπάρχει συντονισμός με το Άμυνας, όπως φάνηκε και στην περίπτωση αποστολής αεροπλανου C130 για να παραλαβει περίπου 90 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι. Η λογική του είναι ότι πρώτα κάνουμε και μετά λέμε.

Διαβάστε ακόμη: Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός εκατοντάδων Ελλήνων

Μόνο ο Νατσιός ζήτησε ενημέρωση

Θα είδατε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού ότι ο κ. Μητσοτακης θα ενημερώσει σήμερα στις 12:30 τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιό για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα και την εμπλοκή στο πεδίο.Ο κ. Νατσιός δεν είναι και ο πιο φιλικός προς την κυβέρνηση, καθώς τακτικά ασκεί κριτική που κάνει λόγο για εθνική μειοδοσία, ενώ είναι δεδομένη η τοποθέτηση του κόμματος υπέρ της Ρωσίας και της αποκατάστασης των σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κ. Νατσιός ήταν ο μόνος από την αντιπολίτευση που ζήτησε θεσμική ενημέρωση, πέραν του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι υπόλοιποι εμειναν να λένε θεωρίες ότι τα drones πάνε στη Σούδα και να αποκαλούν... Μίλφοϊλ την πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας.

O Παπασταύρου και οι γκρίνιες της αντιπολίτευσης

Χθες ξεκίνησε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η συζήτηση για τις συμβάσεις της Chevron και της Helleniq Energy, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου. Οι βασικές ενστάσεις που διατυπώθηκαν κυρίως από τα κόμματα της Αριστεράς βασίστηκαν κυρίως σε περιβαλλοντικές ιδεοληψίες με τους εισηγητές να μιλούν για ένα καταστροφικό για το περιβάλλον μοντέλο ανάπτυξης και επιστροφή στις εξορύξεις. Και επειδή, το σωστό timing στην πολιτική είναι χρήσιμη μεταβλητή στην εξίσωση, πριν πάει ο Παπασταύρου στη Βουλή, είχε προηγηθεί στο Υπουργείο μία μικρή φιέστα για την χορήγηση της άδειας στην Enearth, για το εξαιρετικά φιλόδοξο project αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο. Πρόκειται για μία επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ, με την Ελλάδα να πρωτοπορεί και στις καινοτομίες βιώσιμης ανάπτυξης. Εγώ λέω πως το θέμα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας είναι κάπως σαν τον πατριωτισμό. Όλοι την επικαλούνται, λίγοι μπαίνουν μπροστά στα δύσκολα.

Ο Σάντσεθ και η Άννα

Χθες σας έγραφα για τον Χάρη Δούκα που έτρεξε να βγάλει βίντεο υποστήριξης του Ισπανού Πρωθυπουργού Σάντσεθ στα αγγλικά. Μετά ήρθε η σειρά της Άννας Διαμαντοπούλου να αναρτήσει φωτογραφία της δίπλα στον Ισπανό Πρωθυπουργό, από την εποχή που ο ίδιος ήταν ακόμα ανερχόμενος σταρ της πολιτικής και η ίδια, ούσα Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση διοργάνωνε μαζί του ημερίδες για τη Σοσιαλδημοκρατία. Εγώ απλά να πω ότι βλέποντας τι παίζει στα σόσιαλ, δεν βλέπω τεράστια στήριξη για την Ισπανία.

