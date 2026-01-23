Μενού

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: «Αρματωμένος» στον «πόλεμο», ώρα ευθύνης για Αταμάν

Το αγωνιστικό πρόσωπο και το status των «αιωνίων αντιπάλων» μετά την Πόλη και το Τελ Αβίβ και οι επιλογές του Τούρκου τεχνικού.

Εργκίν Αταμάν
Η 24η στροφή στην εφετινή μακρά διαδρομή της Euroleague που έχει τερματικό σταθμό την Αθήνα και το «Telecom Center Athens», κύλησε με τις ομάδες να επιστρέφουν στην βάση τους με ανάμεικτα συναισθήματα.

Οι μεν Πειραιώτες χωρίς να θέλξουν με την απόδοσή τους αλλά με μία υπερπολύτιμη νίκη στις αποσκευές τους, που επέκτεινε για πρώτη φορά το σερί τους στο 4/4 και βελτίωσε αισθητά την βαθμολογική τους θέση, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι έχουν και έναν αγώνα λιγότερο (εντός έδρας με την Φενέρμπαχτσέ).

