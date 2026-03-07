Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Το «μάθημα» της Κρήτης και o εξωαγωνιστικός «φταίχτης»!

Η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα πριν το τζάμπολ του ντέρμπι, με τις μαζεμένες και σημαντικές απουσίες των γηπεδούχων, την σιγουριά του Άταμαν για πρόκριση στο Final 4 και τον «πράσινο» ενθουσιασμό ελέω Λεσόρ (υποθέτω για όλα όσα δείχνει τις τελευταίες μέρες στην προπόνηση), στα μάτια μου δημιούργησαν μία οξύμωρη ατμόσφαιρα.

Ξαφνικά, στα μάτια αρκετών, ο ηττημένος του Κυπέλλου και «αγνώριστος» στον τελικό του Ηρακλείου «καθρεφτιζόταν» ως αουτσάιντερ και ο «επτάστερος», που θα κατέβαινε πλήρης στον Πειραιά ως το φαβορί.

