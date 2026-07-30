«Δεν είμαι πόρνη»: Ποια είναι η καλλονή που έγινε viral στη Μύκονο

Η όμορφη Ρέιτσελ κατάγεται από το Μάντσεστερ και με ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων στο Instagram του Mykonos Live TV συγκέντρωσε περίπου 5 εκατομμύρια προβολές και έγινε viral λαμβάνοντας δεκάδες μηνύματα απόλυτου θαυμασμού, αλλά και μίσους.

«Με ρώτησαν αν μπορούν να αγοράσουν τις κάλτσες μου για 500 ευρώ» παραδέχτηκε στο κανάλι της Μυκόνου.

Η καλλονή που προκάλεσε αίσθηση δήλωσε ότι ειδικεύεται στις πωλήσεις ρολογιών πολυτελείας. «Δεν είμαι πόρνη, έχω μια πολύ καλή δουλειά, είμαι επαγγελματίας», θέλησε να ξεκαθαρίσει απαντώντας εμμέσως στα μηνύματα που λάμβανε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ακριβότερο ρολόι που έχει πουλήσει ποτέ κόστιζε 67.000 και ήταν ένα Cartier Skeleton Santos.