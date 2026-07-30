Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Παραδίδει μαθήματα καλοκαιρινού στυλ στη Μύκονο με ροζ μπικίνι

Στους ρυθμούς του κυκλαδίτικου καλοκαιριού κινείται η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, επιλέγοντας το «νησί των ανέμων» ως έναν από τους βασικούς σταθμούς των φετινών της διακοπών.
Η δημοφιλής influencer και πρώην παίκτρια του My Style Rocks τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα κατά την παρουσία της σε γνωστό beach bar της Μυκόνου, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την αγάπη της για τη μόδα.
Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, η ίδια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα δίπλα στο κύμα. Για την εξόρμησή της στην παραλία επέλεξε ένα ροζ μπικίνι συνδυασμένο αρμονικά με κομψό καπέλο, κλέβοντας τις εντυπώσεις.
Το προσεγμένο beach look της ολοκληρώθηκε με ενα αέρινο γαλάζιο καφτάνι που δημιουργούσε την τέλεια καλοκαιρινή αντίθεση και μία στυλάτη ψάθινη τσάντα με φούξια λεπτομέρειες.
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