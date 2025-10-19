Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66: Με MVP τον Χολ και επιστροφές Φουρνιέ, Ουόκαπ

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε μόνο για ένα ημίχρονο απέναντι στον Πανιώνιο, αλλά στη συνέχεια πάτησε γκάζι και έφτασε στη νίκη με 81-66 στο ΣΕΦ. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 3-0, ενώ ο Πανιώνιος υποχώρησε έμεινε χωρίς νίκη στην Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ άσχημα στο παρκέ, με τον Πανιώνιο να βρίσκει την ευκαιρία και να προηγείται με 2-11 στο 4’. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντέδρασε και μείωσε άμεσα το σκορ, φτάνοντας ακόμη και στο 19-19, πριν η περίοδος κλείσει στο 19-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυνηγά τον Πανιώνιο, περνώντας και μπροστά με 25-23 στο 13’. Ο Πανιώνιος παρέμεινε ανταγωνιστικός (37-37 στο 19’), πριν ένα σερί 5-0 δώσει στον Ολυμπιακό το προβάδισμα με 42-37.

Ο Ολυμπιακός πίεσε στην άμυνα και με την επιστροφή του στο παρκέ για την δεύτερη περίοδο και το σκορ στο 23’ έγινε 51-40, με τους Πειραιώτες να φτάνουν για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα. Ο Πανιώνιος δεν έβρισκε λύσεις και ο Ολυμπιακός συνέχιζε να απομακρύνεται, με τον Λαρεντζάκη να κάνει το σκορ 60-45 και τους γηπεδούχουν να κλείνουν έτσι με +15 την περίοδο.

Στην συνέχεια τίποτα δεν άλλαξε, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν ροτέισιον και τον Πανιώνιο να μην επιτρέπει στην διαφορά να ανέβει περισσότερο, κυρίως χάρη στον Λούντζη. Έτσι, το τέλος του αγώνα βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή με 81-66.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-22, 42-37, 60-45, 81-66

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 1 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα), Νιλικίνα 16 (5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Γουόρντ 8 (4 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης 14 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Παπανικολάου 6 (2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Νετζήπογλου (2 ασίστ), Πίτερς 8 (3/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 5 (2 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2 (2 ασίστ), Χολ 16 (6/7 δίποντα, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Φουρνιέ 5 (1).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Χουγκάζ): Γουότσον 3, Πάπας 13 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 λάθη), Λούντζης 20 (2/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τσαλμπούρης 6 (2), Οικονομόπουλος, Λιούις 7 (6 ριμπάουντ), Γουόλ 2 (8 ριμπάουντ), Κρούζερ 3 (1), Χαντς 2, Πατρίκης, Γκίκας 10 (3 ριμπάουντ, 9 ασίστ).