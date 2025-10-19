​Ολυμπιακός - Πανιώνιος LIVE για την 3η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στο ΣΕΦ συνεχίζεται σήμερα η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL εκεί που ο αήττητος Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο που βρίσκεται στο 0-2. Ολυμπιακός - Πανιώνιος LIVE στις 13:00. Παρακολουθείστε την εξέλιξη του αγώνα και από το Live Blog του Gazzetta.

​Ολυμπιακός - Πανιώνιος LIVE streaming

Ολυμπιακός - Πανιώνιος LIVE

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του πρώτου ντέρμπι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό της περασμένης Κυριακής, στην πρώτη νίκη του σε κόντρα με τους «πράσινους» για την κανονική περίοδο μετά από τέσσερις σερί ήττες. Είχε προηγηθεί η επικράτηση του επί του Αμαρουσίου για το 2/2 στην εκκίνηση του Πρωταθλήματος που συνδυάστηκε, μεταξύ άλλων, με τις μεγαλύτερες επιδόσεις ευστοχίας στα δίποντα (67,56% στη 2η και 67,5% στην 1η αγωνιστική).

Πέραν των αρνητικών αποτελεσμάτων του, τα δύο πρώτα παιχνίδια του Πανιωνίου συνοδεύτηκαν και από ανάλογες, βάσει των αριθμών, εμφανίσεις. Πιο συγκεκριμένα είχε τις δύο από τις τρεις χαμηλότερες επιδόσεις ranking των δύο πρώτων «στροφών» με 53 ranking στην πρεμιέρα με το Περιστέρι και 64 στο ματς της 2ης αγωνιστικής. Παράλληλα οι «κυανέρυθροι» είχαν μόλις από δύο διψήφιους σκόρερ και στα δύο παιχνίδια τους, κάτι που έγινε άλλες δύο φορές από όλες τις υπόλοιπες ομάδες στις πρώτες αγωνιστικές.