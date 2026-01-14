Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2: Γιορτή πρόκρισης στο Φάληρο για τον Δικέφαλο

Οι «Ασπρόμαυροι» έδειξαν από την αρχή την υπεροχή τους έναντι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης με τον Οζντόεφ να κάνει ήδη από το 15ο λεπτό το 2-0 για τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης στο ματς με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Κυπέλου ήταν από τα καλύτερα όνειρα των φιλάθλων του.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 0-1 στο 7' με τον Μύθου, κατάφερε μόλις συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο του αγώνα να σκοράρει και δεύτερο γκολ με τον Οζντόεφ, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά.

Συγκεκριμένα, στο 15' ο Τάισον άλλαξε υπέροχα δεξιά για τον Ζίβκοβιτς, αυτός γύρισε στο πέναλτι και ο Ρώσος χαφ έκανε ένα τρομερό σουτ το 2-0 για τους φιλοξενούμενους.