Ολυμπιακός - Παρί 87-90: Ήττα παρά τους 32 πόντους του Βεζένκοφ που αποβλήθηκε στο τέλος με τον Μπαρτζώκα

Δεύτερη ήττα για τον Ολυμπιακό, στο φιλικό τουρνουά της Κύπρου, «Νεόφυτος Χανδριώτης», αυτή τη φορά από την Παρί, με 90-87, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλονται στο τέλος του αγώνα.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, σκοράροντας 32 πόντους, αλλά το κακό ποσοστό των Πειραιωτών από την περίμετρο (7/33) κόστισε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι βολές του Ιφί μετά το φάουλ του Βεζένκοβ στα 10'' πριν το φινάλε έκριναν την αναμέτρηση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται σε εκείνο το σημείο μετά από τις τεχνικές ποινές. Για τους «ερυθρολεύκους» δεν αγωνίστηκαν για λόγους ξεκούρασης οι Άλεκ Πίτερς και Κίναν ΈΒανς, ενώ φυσικά λείπουν οι διεθνείς για το EuroBasket 2025.

Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Εβάν Φουρνιέ ήταν μπροστάρηδες στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ο φόργουορντ των Πειραιωτών σκόραρε 9 από τους 10 πρώτους πόντους της ομάδας, με την Παρί να παίζει πολύ γρήγορο μπάσκετ και να μένει κοντά στο σκορ (12-12, 5'). Η είσοδος του Ντόντα Χολ βοήθησε τον Ολυμπιακό στο κομμάτι της ενέργειας. Ο Αμερικανός τελείωσε κάποιες μπάλες στην επίθεση για το 20-14 (7'), αλλά ο Ολυμπιακός δεν άνοιξε περισσότερο τη διαφορά, από τη στιγμή που είχε 1/8 τρίποντα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ένεκα των απουσιών, δοκίμασε διάφορα σχήματα, όπως τον Τάισον Γουόρντ σε θέση "4". Η Παρί εκμεταλλεύτηκε κάποιες κακές επιθέσεις των «ερυθρολεύκων» και χτύπησε στο τρανζίσιον, προσπερνώντας με 28-32 (14'). Τα ελεύθερα σουτ δημιουργήθηκαν αλλά δεν μπήκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να σκοράρουν δύο τέτοια οι Φουρνιέ και Βεζένκοβ, με τον Ολυμπιακό να ανακτά το προβάδισμα στο ημίχρονο (42-37, 20'), παρά τα 3/17 τρίποντα.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισαν να ψάχνουν τα ελεύθερα σουτ, με τον Γουόρντ να βρίσκει αυτό το τρίποντο που έψαχνε (50-44, 23'), αλλά η Παρί έμενε κοντά. Οι δύο προπονητές δοκίμαζαν σχήματα, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το μικρό προβάδισμα.

Κάτι που άλλαξε μόλις η Παρί έκλεψε και βρήκε μπάλες στο τρανζίσιον. Το 0-6 των Γάλλων διαμόρφωσε το 65-69 (32') και ήταν φανερό ότι θα έχουμε ξανά παιχνίδι ειδικών καταστάσεων στο φινάλε. Ωστόσο οι Παριζιάνοι βρήκαν διαδοχικά σουτ από το τρίποντο και πήραν τον έλεγχο του ματς στα χέρια τους (71-78, 35').

Ο Βεζένκοβ έπιασε τους 30 πόντους, κάνοντας τα πάντα στην επίθεση, αλλά ο Ρόμπινσον απάντησε με τρίποντο για το 74-81 (36'). Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον Ντόντα Χολ να τελειώνει δύο φάσεις και να μειώνει σε 82-85 (38') και λίγο αργότερα να ισοφαρίζει στους 87. Όμως οι βολές του Ναντίρ Ιφί, μετά το 5ο φάουλ του Βεζένκοβ, έκριναν τελικά την αναμέτρηση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-17, 42-47, 63-70, 87-90

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (4 ασίστ), Γουόρντ 9 (1/11 τρίποντα), Βεζένκον 32 (4/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μιλουτίνοβ 8 (10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 9 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λι 6 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Νετζήπογλου, Χολ 17 (7 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 6 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη).