Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: «Ξύπνησε» στο τέλος και πήρε σπουδαία νίκη

Με όπλο την άμυνα, ο Ολυμπιακός αφυπνίστηκε στο τέλος και πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στην Παρτιζάν με 80-71.

Σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτιζάν | eurokinissi
Ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα σωστά, κυρίως στην άμυνα, στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο και με ανατροπή από το -8 (54-62 στο 32΄) πανηγύρισε την έκτη νίκη του στην εφετινή Euroleague, συνεχίζοντας την... καταδίωξη της κορυφής.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαμψαν την αντίσταση της Παρτιζάν στο ΣΕΦ και με το τελικό 80-71, για την 9η αγωνιστική, υποχρέωσαν την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη σερί ήττα της και έκτη στο σύνολο. 

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71

Περισσότερα σε λίγο...

 

