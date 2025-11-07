Μενού

Ολυμπιακός: Πιθανόν να αλλάξει έδρα η Καϊράτ για τον αγώνα του Champions League

Aίτημα της Καϊράτ στην UEFA να αλλάξει έδρα και να παίξει με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Αστάνα.

Ολυμπιακός Champions league
O Ολυμπιακός στο Champions league | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Στις 9 Δεκεμβρίου, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για την 6η αγωνιστική του Champions League, ωστόσο όλα δείχνουν πως το παιχνίδι δεν θα γίνει στη φυσική έδρα των Καζάκων.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, το κλαμπ έχει κάνει αίτημα στην UEFA για αλλαγή της έδρας λόγω των καιρικών συνθηκών στο Αλμάτι, η Καϊράτ ζήτησε να γίνει το ματς στην έδρα της Αστάνα, όπου το γήπεδο (Astana Arena) διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα και αναδιπλούμενη οροφή.

Όλοι αναμένουν την απόφαση της ομοσπονδίας και όλα δείχνουν πως θα εγκρίνει την αλλαγή γηπέδου για το εν λόγω παιχνίδι.

 

