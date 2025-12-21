Μενού

Ολυμπιακός: Πλήρης συμφωνία με Μεντιλίμπαρ έως το καλοκαίρι του 2027

Ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασαν σε οριστική συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
Όπως όλα δείχνουν οδεύουμε σε Happy End σχετικά με την επέκταση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον ΟλυμπιακόΟι δύο πλευρές ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 (το τωρινό έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι).

Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που υπήρξαν τις περασμένες εβδομάδες μεταξύ των δύο πλευρών και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, με τη συγκεκριμένη ανανέωση να είναι η 3η του Ισπανού προπονητή στη θητεία του στον «ερυθρόλευκο» πάγκο και 4ο συμβόλαιο συνολικά.

