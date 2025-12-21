Ολυμπιακός: Πλήρης συμφωνία με Μεντιλίμπαρ έως το καλοκαίρι του 2027

Όπως όλα δείχνουν οδεύουμε σε Happy End σχετικά με την επέκταση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 (το τωρινό έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι).

Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που υπήρξαν τις περασμένες εβδομάδες μεταξύ των δύο πλευρών και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, με τη συγκεκριμένη ανανέωση να είναι η 3η του Ισπανού προπονητή στη θητεία του στον «ερυθρόλευκο» πάγκο και 4ο συμβόλαιο συνολικά.

