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Ολυμπιακός: Πλησιάζει στη μεταγραφή του Γκονζάλες, αλλά έχει κι ένα πονοκέφαλο που όλο και μεγαλώνει

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

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Newsroom
γκονζαλεζ
EPA/HILDA RIOS
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Ο Ολυμπιακός πλησιάζει όλο και περισσότερο στη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες, του οποίου ο μάνατζερ είναι ήδη στην Αθήνα.

Οι πληροφορίες από το Μεξικό είναι σαφείς και παραπέμπουν σε επικείμενη ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς ο ίδιος ο 23χρονος σέντερ φορ είναι επίμονος προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά κι ο Ολυμπιακός πολύ ζεστός για την πραγματοποίηση της.

Ξεκαθαρίζουν στο Μεξικό ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στείλει μία προσφορά που χαρακτηρίζεται ως «πολύ χαμηλή» και ότι «αν δεν πέσουν στο τραπέζι 10 με 12 εκ. δολάρια (8,5 με 10 εκ. Ευρώ) η Τσίβας δεν θα τον δώσει», ωστόσο δίνουν και την αίσθηση, προφανώς απ΄ όσα οι μάνατζερ του παίκτη λένε, ότι ο Ολυμπιακός πολύ σύντομα θα ανεβάσει την προσφορά του στα επίπεδα που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσει η μεταγραφή και δη μέσα στην εβδομάδα.

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