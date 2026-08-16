Δύο σοροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια Σαλαμίνας επί της οδού Ανδρομάχης όπου πλησίον της ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο.

Από την περιοχή έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 9 πολίτες στο κέντρο Υγείας με εγκαύματα και 2 από αυτούς αναμένεται να μεταφερθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το σημείο μηδέν έχει βρεθεί και πρόκειται για οικόπεδο με σκουπίδια, κοντά στο σημείο που εντοπίστηκαν οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σημειώνεται ότι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 14:43. Σε χρονικό διάστημα 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οι ώρες στην Σαλαμίνα είναι κρίσιμες καθώς τα δύο μεγάλα μέτωπα σε Περιστέρια και Σελήνια απειλούν οικισμούς, έχοντας κάψει σπίτια και προκαλέσει ζημιές σε άλλα.

Με αλλεπάλληλα μηνύματα 112 εκκενώνονται περιοχές, ενώ ζητούνται φέρουν μποτ για πιθανή απομάκρυνση πολιτών μέσω θαλάσσης. Στη μάχη κατάσβεσης επιχειρούν 146 πυροσβέστες, 32 οχήματα, 9 ομάδες ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 εναέρια μέσα.

Πλωτά μέσα κατευθύνονται στις παράκτιες περιοχές του νησιού

Σε επιφυλακή βρίσκεται και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, με πλωτά μέσα να κατευθύνονται σε παράκτιες περιοχές του νησιού για την παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί.

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σπεύδουν στις θαλάσσιες περιοχές Περιστέρια, Κολώνες, Μαρούδι και Σατερλί συνολικά πέντε πλωτά σκάφη του Λιμενικού, τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τέσσερις λάντζες, μία φορτηγίδα, καθώς και ιδιωτικά μέσα.

Παράλληλα, στη θαλάσσια περιοχή των Περιστεριών βρίσκεται και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση.