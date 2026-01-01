Ολυμπιακός: Πώς ο Καμπόκλο που φεύγει από τη Χάποελ, μπορεί να οδηγήσει τον Τζόουνς στο ΣΕΦ

Ο Μπρούνο Καμπόκλο είναι στο κέντρο των εξελίξεων τις τελευταίες ώρες, μετά από δημοσίευμα αναφορικά με το μέλλον του. Η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίρεται να τον ενημέρωσε ότι δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα της.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δείχνει να έχει «κλειδώσει» τη γραμμή των ψηλών της με τους Οτούρου, Μότλεϊ και Οντιασέ, με τον Βραζιλιάνο να περισσεύει. Παρόλα αυτά, η ομάδα που μοιάζει να καραδοκεί δεν είναι άλλη από την Παρτίζαν.

