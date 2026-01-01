Ολυμπιακός: Πώς ο Καμπόκλο που φεύγει από τη Χάποελ, μπορεί να οδηγήσει τον Τζόουνς στο ΣΕΦ

Ο Μπρούνο Καμπόκλο είναι στο κέντρο των εξελίξεων τις τελευταίες ώρες, μετά από δημοσίευμα αναφορικά με το μέλλον του. Η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίρεται να τον ενημέρωσε ότι δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα της.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δείχνει να έχει «κλειδώσει» τη γραμμή των ψηλών της με τους Οτούρου, Μότλεϊ και Οντιασέ, με τον Βραζιλιάνο να περισσεύει. Παρόλα αυτά, η ομάδα που μοιάζει να καραδοκεί δεν είναι άλλη από την Παρτίζαν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.