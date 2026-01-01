Μενού

Ολυμπιακός: Πώς ο Καμπόκλο που φεύγει από τη Χάποελ, μπορεί να οδηγήσει τον Τζόουνς στο ΣΕΦ

Ο Καμπόκλο μένει εκτός πλάνων της Χάποελ και αυτό φέρνει ντόμινο, καθώς η Παρτίζαν ενδιαφέρεται για τον Βραζιλιάνο και ο Ολυμπιακός... καραδοκεί για τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Reader symbol
Newsroom
Μπρούνο Καμπόκλο
Μπρούνο Καμπόκλο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ο Μπρούνο Καμπόκλο είναι στο κέντρο των εξελίξεων τις τελευταίες ώρες, μετά από δημοσίευμα αναφορικά με το μέλλον του. Η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίρεται να τον ενημέρωσε ότι δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα της.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δείχνει να έχει «κλειδώσει» τη γραμμή των ψηλών της με τους Οτούρου, Μότλεϊ και Οντιασέ, με τον Βραζιλιάνο να περισσεύει. Παρόλα αυτά, η ομάδα που μοιάζει να καραδοκεί δεν είναι άλλη από την Παρτίζαν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ