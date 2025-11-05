Μενού

Ολυμπιακός: Πόσους βαθμούς θέλει για να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League

Τι δείχνει το περσινό Champions League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να περάσει στην επόμενη φάση.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν
Στιγμιότυπο από το ματς Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Μεγάλος στόχος των Πειραιωτών είναι να προκριθούν στα νοκ άουτ και να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο Champions League.

Πόσους όμως βαθμούς θα χρειαστεί να συγκεντρώσει ο Ολυμπιακός στη League Phase με βάση τα δεδομένα της περσινής σεζόν;

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ