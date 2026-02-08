Ολυμπιακός - Προμηθέας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο ΣΕΦ διεξάγεται το πρώτο από τα δύο κυριακάτικα παιχνίδια για τη 18η αγωνιστική της Stoixman GBL. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Προμηθέας, κάνει τζάμπολ στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Ο Ολυμπιακός έχει διατηρήσει το αήττητο του μετά τις 17 πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan GBL. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι και οι 16 νίκες του συνοδεύτηκαν από τριψήφιες επιδόσεις ranking, κάτι που δεν έχει κάνει άλλη ομάδα του φετινού Πρωταθλήματος. Είναι ένας αριθμός στον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν συνολικά στην κανονική περίοδο του περσινού Πρωταθλήματος, αφού είχαν μετρήσει 16/22 επιδόσεις 100+ στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο Προμηθέας Πάτρας επιστρέφει στη δράση μετά το «ρεπό» της προηγούμενης αγωνιστικής, πριν από το οποίο υποχρεώθηκε σε τέσσερις, διαδοχικές ήττες. Η τελευταία από τις έξι νίκες του ήταν εκείνη που σημείωσε στις 28 Δεκεμβρίου στο Περιστέρι. Με ήττα και μεθαύριο στο ΣΕΦ, οι «πορτοκαλί» θα ισοφαρίσουν το περσινό, μεγαλύτερο αρνητικό σερί τους αφού είχαν μετρήσει πέντε διαδοχικές ήττες από τις 19 Ιανουαρίου ως την 1η Μαρτίου 2025.
GBL: Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής
Σάββατο 7/2
Κολοσσός - ΠΑΟΚ 78-90
Πανιώνιος - Μύκονος 87-76
ΑΕΚ - Μαρούσι 83-74
Περιστέρι - Ηρακλής 92-74
Κυριακή 8/2
Ολυμπιακός - Προμηθέας 13:00
Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 16:00
