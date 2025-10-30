Μενού

Ολυμπιακός: Ψηφοφορία για το «Golden Boy Web» - Δεν πέφτει από την κορυφή ο Μουζακίτης

Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει φαβορί για το βραβείο «Golden Boy Web» της TuttoSport.

Χρήστος Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Δεν λέει να... πέσει από την κορυφή ο Χρήστος Μουζακίτης, που «σπριντάρει» για να πάρει στα χέρια του το έβδομο «Golden Boy Web» της ιστορίας.

Η ψηφοφορία για το βραβείο που απονέμει η δημοφιλής ιταλική ιστοσελίδα TuttoSport έχει μπει στην τελική της ευθεία και βρίσκεται πια στον 4ο και τελευταίο γύρο της.

Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια χρήστες έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία και ο Έλληνας μέσος του Ολυμπιακού παραμένει από νωρίς στην κορυφή των προτιμήσεων. 

