Ολυμπιακός, ΣΕΦ: Άπλωσαν μουσαμάδες για να προστατέψουν το παρκέ από τη βροχή

Στο ΣΕΦ, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός - Πανιώνιος, στρώθηκε μουσαμάς στο παρκέ.

Η Κυριακή είναι ημέρα βροχερή στην Αθήνα, κάτι που ανάγκασε τους ανθρώπους του ΣΕΦ, μετά το τέλος του Ολυμπιακός - Πανιώνιοςνα κάνουν ενέργειες προκειμένου να προστατέψουν το παρκέ του σταδίου.

Με την οροφή να χρειάζεται ακόμη αλλαγή και να «μπάζει» νερά σε κάθε βροχόπτωση, οι άνθρωποι του ΣΕΦ άπλωσαν έναν μουσαμά στο παρκέ, προκειμένου να προστατέψουν το ξύλο, ώστε να μην φουσκώσει, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ