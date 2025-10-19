Ολυμπιακός, ΣΕΦ: Άπλωσαν μουσαμάδες για να προστατέψουν το παρκέ από τη βροχή

Η Κυριακή είναι ημέρα βροχερή στην Αθήνα, κάτι που ανάγκασε τους ανθρώπους του ΣΕΦ, μετά το τέλος του Ολυμπιακός - Πανιώνιος, να κάνουν ενέργειες προκειμένου να προστατέψουν το παρκέ του σταδίου.

Με την οροφή να χρειάζεται ακόμη αλλαγή και να «μπάζει» νερά σε κάθε βροχόπτωση, οι άνθρωποι του ΣΕΦ άπλωσαν έναν μουσαμά στο παρκέ, προκειμένου να προστατέψουν το ξύλο, ώστε να μην φουσκώσει, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr